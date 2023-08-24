Прирост населения в Казахстане: 1,1 млн детей будут нуждаться в школах к 2026 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дефицит ученических мест к 2026 году может достигнуть 1,1 млн. Об этом сообщил директор департамента финансов и бюджетного планирования Министерства просвещения РК Галымжан Молдаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Развитие человеческого капитала - основная наша цель, которая играет ключевую роль в системе образования. В этой связи государством принимаются беспрецедентные меры по дальнейшему развитию системы образования. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года заявлял, что качество среднего образования является важным условием успешной нации. Должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего развития каждого учащегося. Для этого был запущен национальный проект «Комфортная школа». Как известно, в Казахстане 3,9 млн школьников. Функционируют около 7 700 школ. В этой связи наиболее актуальной проблемой в сфере среднего образования является постоянная нехватка ученических мест», – сказал Галымжан Молдаш на августовском республиканском совещании работников образования.

Он также отметил, что за годы независимости количество школ в нашей стране сократилось на 1,6 тыс. единиц.

«Прогнозируется, что к 2026 году контингент школьников вырастет на 4,5 млн детей. Дефицит ученических мест может достигнуть 1,1 млн. Для решения этой сложной проблемы по инициативе Главы государства впервые в истории страны был запущен масштабный национальный проект «Комфортная школа». Его основные задачи: применение единого стандарта оснащения оборудованием; создание благоприятных и безопасных условий для учащихся и педагогов; повышение качества образовательных услуг», - добавил Галымжан Молдаш.

Говоря о создании условий, спикер также коснулся вопроса о возросшем вдвое за последние годы числе заболевших сколиозом школьников.

«По данным минздрава, к сожалению, за последние годы сколиоз среди школьников вырос в два раза. Одна из причин – посадка за парты без учета роста и возрастных особенностей учащихся. Поэтому школьная мебель должна быть подвижной и адаптироваться к конкретным целям и задачам учебного процесса. В рамках национального проекта «комфортная школа» основное внимание уделяется мебели. Кроме того, во всех школах будут предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения одежды с заменой учебных пособий, чтобы снизить физическую нагрузку и сделать их более удобными для детей. На каждом этаже комфортной школы будут установлены питьевые фонтанчики», - сказал Галымжан Молдаш на республиканском августовском совещании работников образования.

Он также отмечает, что для создания условий для детей с особыми потребностями каждая школа будет оборудована пандусами и подъемниками, лифтами, санузлами.

«В настоящее время ни в одной из школ нет лифтов. Поэтому все школы, которые будут построены, обязательно будут оборудованы лифтами и будут приспособлениями для создания условий для детей. В реализации национального проекта задействовано более 30 государственных органов и организаций. Роль и ответственность каждого из них определены. Роль министерства просвещения-методологическое сопровождение и контроль за качественной реализацией национального проекта. Ответственность за качественное строительство школ и своевременный ввод их в эксплуатацию лежит на «Samruk-Kazyna Construction», - добавил Галымжан Молдаш.

«Школы, построенные в рамках нацпроекта, отличаются от школ, построенных ранее. В частности, комфортабельные школы будут построены по единым стандартам как на селе, так и в городе и будут полностью оборудованы предметными кабинетами и лабораториями. Школьники 1-4 классов и 5-11 классов будут обучаться в отдельных блоках. Спортивные залы также будут располагаться отдельно для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов. Они рассчитываются по количеству учащихся. В каждой школе будут предусмотрены специальные мастерские, студии для обучения девочек и мальчиков труду. Эти и другие особенности направлены на всестороннее развитие компетенций наших детей», - сказал Галымжан Молдаш.

По его словам, в городах и населенных пунктах с активно развивающейся перспективой планируется создать 740 тысяч новых ученических мест путем строительства 369 школ проектной мощностью от 300 до 2500 мест.