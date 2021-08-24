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Прирост коронавирусных больных снизился в Казахстане на 7%

24 Августа 2021 09:20
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Прирост коронавирусных больных снизился в Казахстане на 7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мире зарегистрировано более 213 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 480 тысяч случаев, умерло более 4,4 млн человек. В 4 из 6 регионов ВОЗ со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости, за последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла на 63%, в Японии 34%, в Израиле 33%. В Казахстане прирост за неделю снизился на 7%», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в мировом рейтинге на 1 млн населения Казахстан по заболеваемости и летальности находится на 101 месте из 222 стран.

«На 24 августа в Казахстане зарегистрирован 747 851 больной с положительным результатом Covid-19 и 67 870 с КВИ-. Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в красной зоне. На протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается постепенное снижение количества случаев коронавирусной инфекции, за последние 2 недели уровень заболеваемости снизился на 10%. С 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в республике снизился в 1,2 раза с 1,11 до 0,93», - заключил министр.



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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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