Природоохранные попуски воды начались в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мониторинг попуска в реке Шидерты в Павлодарской области будет осуществляться подрядной организацией ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году попуски в реку Шидерты будут начаты 6 апреля, в 12 часов дня, с водовыпуска № 112. Общий объем сбросов воды, согласно естественно-научного обоснованию, составит 120 млн кубометров аналогично к прошлому году, что позволит наиболее эффективно обводнить Шидерты-Олентинскую зону и пополнить озеро Шиганак, расположенное в Актогайском районе водными ресурсами в объеме 15 млн кубометров», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.



За счет попуска ориентировочно будет затоплено более 21 тысячи гектаров сенокосных угодий, расположенных в сельской зоне города Экибастуза (Аккольского, Экибастузского сельских округов), Актогайского района (Баскамысского, Жалаулинского, Жолболдинского сельского округов – 1510 гектаров), обеспечивая 50 тысяч голов скота двух районов грубыми кормами.



«Мониторинг попуска в реке Шидерты будет осуществляться подрядной организацией ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга», которая приступила к выполнению вышеназванных работ», - добавили в администрации города.



Ежегодно из канала имени К. Сатпаева осуществляются компенсационные природоохранные попуски в низовья Шидертинско-Олентинской зоны. Эти попуски устраивают для поддержания природного баланса и экологического равновесия территорий, прилегающих к бассейну реки. Они оказывают положительное значение в пополнении Аулиекольской системы озер и воспроизводстве рыбных ресурсов.

