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Природоохранная операция «Сайгак» стартовала в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
17 Апреля 2023, 11:38
Природоохранная операция «Сайгак» стартовала в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовала широкомасштабная природоохранная операция «Сайгак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданы 203 мобильных группы из сотрудников полиции и работников территориальных подразделений Министерства экологии и природных ресурсов. В ходе операции проверяются охотничьи хозяйства, территории государственных учреждений по охране лесов и животного мира, а также особо охраняемые природные территории», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Она напомнила, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в Казахстане с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция «Нерест». На акваториях каждого региона республики Минэкологии вводит сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей.


Борьба с преступностью   МВД РК   Минэкологии   Животные  
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