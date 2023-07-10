Природный пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидирован

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате потушено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«9 июля в 18.10 часов загорание было локализовано и 10 июля в 11.24 часов ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. Тушение проводилось силами 26 человек и 13 единиц техники, в числе которых мотопомпы, плавсредства и беспилотники ГПР «Иле-Балхаш» и ДЧС.

Как сообщалось, 6 июля в ДЧС Алматинской области поступила информация о том, что в Караойском сельском округе, на территории РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в труднодоступной, болотистой местности произошло возгорание камыша на островках.