Природный пожар тушат в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники лесхоза вновь тушат пожар в лесничестве «Ертыс орманы» в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 10:05 в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертыс орманы» произошло горение сухой травы на ориентировочной площади 1,4 га. 10 сотрудников и 3 единицы техники лесхоза провели опашку по периметру, тем самым окольцевали пожар. Угрозы распространения и населённым пунктам нет. Тушение проводится силами лесхоза.

В МЧС напомнили, что 90-95% всех природных пожаров происходят по вине человека.