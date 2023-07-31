Природный парк и кладбище загорелись в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожароопасные ситуации возникают на территории областного центра - 40-градусная жара и наличие сухостоя способствуют возникновению пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в Таразе вечером 29 июля на территории природного парка «Майская роща» произошло возгорание сухой травы и деревьев.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В течение часа силами службы пожаротушения ДЧС области огонь был полностью потушен, задействовано 7 сотрудников и 2 единицы техники. Причина возгорания - неосторожное обращение жителей с огнем, пояснили в ведомстве.

Помимо этого, днем 30 июля в микрорайоне «Карасу» загорелась территория находящегося там городского кладбища.

Возгорание сухой травы на территории кладбища произошло возле многоэтажного жилого дома №1, сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Около двух часов восемь сотрудников службы пожаротушения ДЧС области с двумя единицами техники полностью потушили пожар.

Погибших и пострадавших при пожарах нет.

«Пожары всегда были и будут, особенно, где есть сухостой и особенно там, где люди неосторожно обращаются с огнем. Непотушенная сигарета, сжигание мусора на сельхозугодьях, оставленный на природе костер – всё это чревато последствиями. Установить причину в таких случаях практически невозможно, если только камеры видеонаблюдения не зафиксируют», - отметила руководитель пресс-службе ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

Как сообщалось, с наступлением жаркого летнего периода 2023 года на территории Жамбылской области зарегистрирован лесной пожар на площади 362 га в Байзакском районе. Степных пожаров не зафиксировано. Для сравнения – в 2022 году на территории Жамбылской области произошло 48 загораний на площади 407 га и два лесных пожара на площади 162 га лесных зон. В 2023 году с наступлением теплого периода рейдовыми группами проведено 368 рейдовых мероприятий, в ходе которых 108 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесостепных массивах.