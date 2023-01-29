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Природный газ в этом году получат 26 тысяч жамбылцев

29 Января 2023, 22:53
Природный газ в этом году получат 26 тысяч жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение газом и водой населения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании под председательством заместителя акима области Ерболата Ибрайханова сообщили, что в 2022 году акимат реализовал 145 проектов по ремонту жилых домов и обеспечению населения питьевой водой и голубым топливом. 89,5% из 371 населенного пункта области газифицировали.

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата региона Кудайбергена Курганбаева, в этом году газом планируется обеспечить свыше 26 тысяч жителей в 22 населенных пунктах области.

В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» планируется реализовать 27 проектов по переводу котельных социальных объектов на природный газ.

Как сообщил спикер, капитальный ремонт 79 домов проведут в Сарысуском, Таласском, Рыскуловском районах и в областном центре.

Для обеспечения населения централизованным водоснабжением в рамках программы «Сильные регионы - драйвер развития страны» в прошлом году начата реализация 49 проектов, сдано 13 объектов. Остальные 36 объектов будут введены в эксплуатацию в этом году. Полностью обеспечить жамбылцев централизованным водоснабжением планируется к 2025 году.

В регионе действует 21 объект ВИЭ мощностью 451,3 МВт, которые обеспечивают 20 % всей вырабатываемой в стране электроэнергии, полученной с помощью солнца, ветра и воды, отметил спикер.

Как сообщалось ранее, до 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты. На сегодня в Жамбылской области газифицировано чуть более половины населенных пунктов. Тем не менее, природным газом обеспечено около 900 тысяч человек при общей численности населения жамбылского региона 1,2 млн. Вопрос газификации населенных пунктов остро стоит в Мойынкумском, Сарысуском и Рыскуловском районах. Планируется, что остальные населенные пункты Жамбылской области будут газифицированы в 2020 - 2027 годах.

Автор: Галина Скрипник

Фото иллюстративное


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