Природным газом обеспечат села одного из районов Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Семь сел Толебийского района будут подключены к голубому топливу. В этом году начнутся мероприятия по прокладке газопровода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу коммуникаций Туркестанской области.
В настоящее время из 55 населенных пунктов Толебийского района 48 полностью обеспечены природным газом. Остальные семь сел: Диханколь, Узынарык, Алшалы, Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас, Кенесарык будут подключены к голубому топливу. Кроме того, жителей ул. Астана в населенном пункте Достык, ул. Карауылтобе и ул. Курган в населенном пункте Киелитас в ближайшее время обеспечат природным газом.
В настоящее время из областного бюджета выделены средства на строительные работы и по определению подрядной организации. В этом году начнутся мероприятия по прокладке газопровода. Жители района будут полностью обеспечены 100% голубым топливом.
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