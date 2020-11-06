+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 10 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Природным газом обеспечат села одного из районов Туркестанской области

6 Ноября 2020 10:58
Поделиться:
Природным газом обеспечат села одного из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Семь сел Толебийского района будут подключены к голубому топливу. В этом году начнутся мероприятия по прокладке газопровода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу коммуникаций Туркестанской области.

Новости по теме
Субсидировать затраты казахстанцев по подключению к газу попросили депутаты
110 проектов по строительству и ремонту систем водоснабжения реализуют в Алматинской области Когда придет газ в Северо-Казахстанскую область Первая попытка кражи газа зафиксирована в столице

В настоящее время из 55 населенных пунктов Толебийского района 48 полностью обеспечены природным газом. Остальные семь сел: Диханколь, Узынарык, Алшалы, Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас, Кенесарык будут подключены к голубому топливу. Кроме того, жителей ул. Астана в населенном пункте Достык, ул. Карауылтобе и ул. Курган в населенном пункте Киелитас в ближайшее время обеспечат​ природным газом.

В настоящее время из областного бюджета выделены средства на строительные работы и по​ определению подрядной организации. В этом году начнутся мероприятия​ по прокладке газопровода. Жители района будут полностью обеспечены 100% голубым топливом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Регионы  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив