Природные пожары произошли еще в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Природные пожары произошли в пяти регионах страны. Об оперативной обстановке на местах пожаров сообщили в МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

«В Айтекебийском р-не Актюбинской области в 10-20 час. в 42 км от села Т. Жургенова произошло загорание сухой травы на площади 500 га с переходом огня на посевные поля пшеницы на общей предварительной площади 700 га. На данный момент угрозы посевным полям нет. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В Отырарском р-не Туркестанской области в 13.40 час. в 5 км от села Шингелди на территории филиала Туркестанского регионального природного парка «Туркестан-Сырдарья» произошло возгорание сухой травы на площади 10 га. Пожар в Отырарском районе локализован.

В Осакаровском р-не Карагандинской области в 14.19 час. в 10 км от села Коллективное на территории Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира произошло возгорание лесных околков и сухой травы на предварительной общей площади 60 га. Тушение продолжается.

В Алтайском р-не ВКО в 15.12 час. на территории Зыряновского лесного хозяйства произошло возгорание травы с переходом огня на территорию Ново-Поляковского с/о Катон-Карагайского р-на в труднодоступной горной местности. По состоянию на 21.00 час. предварительная общая площадь составила 167 га. Угрозы населенным пунктам нет, тушение продолжается.

В Зерендинском р-не Акмолинской области в 20.38 час. в Грибновском лесничестве филиала «Зеренда» Национального парка «Кокшетау» произошел пожар. В настоящее время пожар на макушке (кроны/верхняя часть лесного массива) потушен, продолжается отработка нижней части деревьев. Тушение пожара осложняется сильным задымлением. Ситуация под контролем», - сообщили в министерстве по ЧС.

Также, как ранее сообщалось, продолжается т ушение крупного лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области.