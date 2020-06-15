Природные пожары и загорания произошли в шести регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего за прошедшие сутки 14 июня т.г. в регионах страны зарегистрировано - 23 случая пожаров, из них 12 природных пожаров и 11 загораний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям, ликвидированы природные пожары и загорания сухой травы на территории КГУ «Больше-Тюктинское УЛХ» Сандыктауского района Акмолинской области, на территории КГУ «Риддерское лесное хозяйство» г. Риддер, на участке Ертай-ага в 40 км от с.Айнабулак г. Семей, на 5 участках на территории ГЛПР «Семей орманы» Бескарагайского района, а участке Шынырау в 15 км от с.Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области, на 3-х участках в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, на территории КГУ «Байзакское учреждение по охране лесов и животного мира» Байзакского района Жамбылской области, на 4 участках Каркаралинского района, в 17 км от с.Борсенгир Улытауского района, в 20 км от с.Акжар, в 15 км от с.Умуткер Бухар-Жырауского района, в 5 км от с.Куаныш Актогайского района Карагандинской области, на территории ГЛПР «Ертіс орманы» Щербактинского района Павлодарской области.

Общая площадь возгорания составила 950 га. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и лесных хозяйств, добровольных пожарных формирований.

Кроме того, на контроле КЧС находятся 6 пожаров (в Восточно-Казахстанской области – 5, Павлодарской области – 1) и 7 загораний (Карагандинской области – 4, Восточно-Казахстанской области – 2, Западно-Казахстанской области – 1).

Это загорание лесного массива на территории ГЛПР «Семей орманы» Бескарагайского района, загорание сухой травы на территории Шолпанского сельского округа Урджарского района, на территории КГУ «Самарское лесничество» Кокпектинского района, на территории Нарынского сельского округа Аягозского районо Восточно-Казахстанской области.

Загорание сухой травы в 130 км от с.Мыйбулак, в 80 км западнее от с.Карсакпай Улытауского района, в 50 км от с.Ортадересин, в 30 км севернее от с.Кусак Актогайского района Карагандинской области.

На территории РГУ «Баянаульский государственный национальный парк» Баянаульского района Павлодарской области произошло загорание сухой травы и деревьев.

На территории Болашакского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области произошло загорание сухой травы.

Основные причины возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии).

КЧС проводит постоянный мониторинг за обеспечением пожарной безопасности в лесных и степных массивах, а также профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия, разъяснительная работа среди населения, работников лесных и крестьянских хозяйств.



