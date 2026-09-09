Природный пожар на площади 850 га локализовали в Костанайской области

Природный пожар в Карабалыкском районе Костанайской области полностью ликвидировали на площади около 850 гектаров, пострадавших нет, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

К тушению были привлечены более 100 человек и свыше 25 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, организаций лесного хозяйства, подразделений «Ауыл құтқарушылары» и территориальной обороны.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана

Для проведения воздушной разведки и в тушении также был задействован вертолет оборудованный водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС. Слаженным действиям всех привлеченных сил и средств пожар полностью ликвидирован на площади около 850 гектаров. Пострадавших нет.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана

МЧС напоминает: в пожароопасный период соблюдайте правила пожарной безопасности на природе. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по номеру 112.

Напомним, 8 сентября около 14:30 загорелась степная растительность, после чего огонь частично распространился на территорию Карадумского лесничества.