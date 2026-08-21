Природные пожары в Карагандинской области полностью ликвидировали

Все природные пожары, зарегистрированные в Каркаралинском, Актогайском и Шетском районах Карагандинской области, полностью ликвидированы. Несколько дней спасатели и специалисты лесных хозяйств боролись с огнем в условиях сильного ветра и сложного рельефа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Каркаралинском районе возле села Жанатоган ликвидировано возгорание сухой травы и кустарников на площади около 120 гектаров. В Актогайском районе вблизи села Акши полностью потушен природный пожар на территории Токырауынского лесничества, охвативший около 1 090 гектаров. Еще один очаг ликвидирован возле села Унирек Шетского района — огнем была охвачена территория площадью около 650 гектаров, где горели сухая трава и лесной массив.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра. Огонь быстро распространялся по сухой растительности и неоднократно менял направление. Дополнительные трудности создавали горно-степной рельеф и труднодоступность отдельных участков.

В зоне возможного распространения огня находилось около 4 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств. Благодаря слаженной работе подразделений МЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств и других служб удалось не допустить перехода огня на населенные пункты, хозяйственные объекты и лесные массивы.

Всего к ликвидации пожаров привлекли около 1 100 человек и более 200 единиц техники. Для проведения воздушной разведки и тушения отдельных участков задействовали вертолет «Казавиаспас» МЧС, оснащенный водосливным устройством.

В настоящее время все очаги природных пожаров ликвидированы. Ситуация на территориях, где ранее фиксировались возгорания, остается на контроле специалистов.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при степных пожарах в Карагандинской области.