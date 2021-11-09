Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям предложил секретарь столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата города Нур-Султан Ерлан Каналимов предложил приравнять электронные сигареты к табачным изделиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу обратить внимание вместе с управлением образования и ДП, сейчас большая проблема пошла по электронным сигаретам. Это реальная проблема в данный момент нашего общества. Уже не говорю, что курят старшеклассники, уже курят пятиклассники. Они продаются везде, безакцизные - кому попало продают. Давайте какие-то меры примем? Не говорю, что запретить вообще, пусть продается, но давайте приравняем его к табачным изделиям и пусть покупают с 21 года. Так же нельзя!», - сказал во время заседания постоянной комиссии маслихата Ерлан Каналимов.

«Мы травим целое поколение детей. Он может, не думает сейчас о последствиях, думает, безвредно, но завтра, может привести к бесплодию и так далее. Это наше поколение и травим их. Какие пути? что нужно сделать? Давайте мы вместе с вами примем решение по этому вопросу», - заявил Ерлан Каналимов.

Также по словам депутатов маслихата, встречаются такие факты, когда даже родители дарят электронные сигареты своим детям.

Глава управления общественного здравоохранения Тимур Муратов принял предложение депутата, отметив, что ведомство доведет данный вопрос до санитарно-эпидемиологического надзора.