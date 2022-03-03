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Приостановление подушевого финансирования детских кружков объяснили в Алматинской области

3 Марта 2022 23:18
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Приостановление подушевого финансирования детских кружков объяснили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев рассказал о причине приостановления подушевого финансирования детских кружков и секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в связи введением моратория на проверку малого и среднего бизнеса, проверить каждого предпринимателя было невозможно, поэтому данную проблему подняли на уровне Администрации Президента.

«Это народные деньги, за них должен быть четкий спрос, они не должны идти кому-то в карман. Деньги просто расхищаются, поэтому мы подняли тревогу. Мы хотим быть первыми, кто эту проблему поднял», - сказал Арслан Дандыбаев в ходе брифинга на площадке «Jetisy media».

По данным областного управления культуры, архивов и документации, на сегодняшний день на портале подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов artsport.edu.kz зарегистрированы и работают 419 индивидуальных предпринимателей, рассмотрено 10 658 заявок, одобрено 3 703 заявки, количество детей составило 95 389. На рассмотрении находятся еще две тысячи заявок, при этом ежедневно поступает примерно до 150 заявок.

Из выделенных в утвержденном бюджете 2022 года 4 млрд 400 млн тенге освоено уже 3,1 млрд тенге. Учитывая, что ежемесячный расход составляет в сумме 2 млрд 632 млн тенге, до конца текущего года дополнительная потребность за услуги действующих кружков составляет 20 млрд тенге.

В связи с этим 14 февраля текущего года по согласованию с Министерством культуры и спорта РК была временно приостановлена выдача ваучеров, а с 1 марта 2022 года всем предпринимателям, занимающимся организацией работы творческих кружков в регионе, было выслано уведомление о приостановлении финансирования в связи с отсутствием бюджетных средств.

Для решения данной проблемы состоялось оперативное совещание с участием руководства Администрации Президента, соответствующих министерств и местных исполнительных органов, представителей общественности. Был обсужден острый вопрос о необходимости совершенствования правил внедрения рычагов финансирования детского спорта и творчества. В связи с тем, что финансирование данной сферы не может осуществляться местным бюджетом нужна поддержка республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 217 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают спортивные секции.

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#Алматинская область   #Акимат   #Спорт   #Минкультуры   #Экономика   #Регионы   #Общество   #Финансы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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