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    15:15, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Приостановление деятельности всех предприятий грозит СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев сообщил на брифинге, что регион находится на пороге «темно-красной» зоны по распространению коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Жуматаев заявил, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней достиг 189,8 – самый высокий среди других регионов страны. Репродуктивное число превышает 1.

    «Ослабление темпов вакцинации, снижение самодициплины жителей, особенно при проведении торжественных мероприятий, привело к росту заболеваемости. Если недельный показатель заболеваемости превысит 200, то мы перейдем в «темно-красную» зону и нам придется приостановить деятельность всех предприятий. Призываю всех соблюдать простые правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, правильно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов, посещение мест массового скопления и вакцинироваться», - сказал главный санврач области.

    Он добавил, что за последние две недели по области зарегистрировали 1 999 случаев заражения. По сравнению с двумя неделями ранее – рост в 1,7 раза. В некоторых районах количество инфицированных за две недели возросло в 2-2,5 раза.

    С 25 октября в регионе ужесточают карантинные ограничения.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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