Приостановка работы правительства США длится второй день — в зоне риска федеральные служащие

Сотрудник Национального института здравоохранения в Мэриленде Дженна Нортон отметила, что примерно 750 тысяч федеральных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск на этой неделе в связи с приостановкой работы правительства.

Ни одна из сторон (Республиканская и Демократическая партии) не проявляет готовности уступить, и приостановка работы правительства продолжается уже второй день. Хотя большинству сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, не разрешат работать во время приостановки работы правительства, другим служащим, которые считаются незаменимыми, такие как военнослужащие и сотрудники службы безопасности в аэропортах, придётся продолжать работать без оплаты.

NBC News сообщает, что один из сотрудников Госдепартамента в возрасте около 20 лет планирует доставлять еду для DoorDash и работать водителем для Uber, чтобы оплачивать счета.

Жена сотрудника Министерства внутренней безопасности в Огайо рассказала, что если это продлится больше одной или двух недель, они не смогут выплатить ипотеку и рискуют потерять дом, так как банк отклонил просьбу об отсрочке выплаты ипотеки в размере 1700 долларов в месяц.

Помимо неопределенности в отношении того, когда работники снова получат зарплату, администрация Трампа угрожает использовать приостановку работы правительства как предлог для новых массовых увольнений.

Согласно заявлению властей, в этом году штат федеральных служащих сократится примерно на 300 тысяч человек и составит в общей сложности 2,1 млн человек в результате добровольных увольнений и сокращений, инициированных Министерством по вопросам эффективности государственного управления, которое было создано в первые дни правления Дональда Трампа миллиардером Илоном Маском.

Демократические лидеры в Конгрессе заявили, что хотят, чтобы продление субсидий в рамках программы Obamacare, срок действия которых истекает в конце года, было включено в законопроект о сохранении работоспособности правительства. Республиканцы отказались на это соглашаться. Люди, которые получают медицинскую страховку в рамках программы Obamacare начнут получать уведомления в ближайшие дни с предупреждением о том, что их страховые взносы скоро вырастут, если Конгресс не продлит финансирование.

Ранее сообщалось, что правительство США частично прекращает работу.