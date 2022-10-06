Приостановить выездные заседания в Страсбурге предложил коллегам  депутат Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Член Европейского парламента Петер Лизе обратился к президенту Европарламента Роберте Метсоле и председателю комитета по окружающей среде ЕП Паскалю Канфину с предложением проводить заседания этой зимой только в Брюсселе и приостановить постоянные поездки в Страсбург на период до апреля 2023 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях энергетического кризиса в Европе, когда цены на энергоносители значительно выросли П. Лизе считает , что Европарламент и сами евродепутаты должны внести свое участие в экономию энергии.

«Если мы просим всех экономить энергию, то необязательно отапливать одновременно два здания и совершать ненужные поездки. Во время пандемии коронавируса мы очень долго встречались только в Брюсселе по уважительной причине. Для многих людей энергетический кризис хуже. Вот почему мы также должны отреагировать сейчас» - сказал член Европейской народной партии от Германии.

Как сообщает бельгийский телеканал VRT , Европейский парламент проводит свои заседания в Брюсселе и Страсбурге (Франция). Ежемесячные поездки с участием 705 депутатов Европарламента и их сотрудников была предметом критики в течение многих лет, но в условиях энергетического кризиса призывы ограничить работу парламента в Брюсселе, по крайней мере, в зимний период получают все большую поддержку.

Бельгийские депутаты Европарламента встретили предложение об экономии с энтузиазмом. Фламандский христианский демократ Том Вандекенделер говорит, что его годами расстраивала невозможность ограничить выездные сессии в Страсбурге. Фламандский либерал Хильде Вотманс отметила временное решение Европарламента собираться только в Брюсселе во время пандемии COVID-19. «Чтобы полностью отменить страсбургские собрания, вам потребуется поддержка Франции, а это будет нелегко», - добавила она.

Решение о переносе пленарных заседаний в Страсбург было принято в результате принятия Амстердамского договора в 1997 году. Любое изменение потребует внесения изменений в данное соглашение.

Бельгийские СМИ пишут об опасении, что Европарламент решит отказаться от работы в Брюсселе и переехать на постоянную работу в Страсбург. Однако европейский законодатель Бас Эйкхаут считает это маловероятным.

«Это было бы нелогично. Парламент следит за Европейской комиссией, которая базируется в Брюсселе», - отметил он.









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