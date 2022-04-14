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    21:57, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обсудили в МИД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Исполнительный директор проинформировал о решениях Комитета старших должностных лиц и об итогах визитов в государства-члены СВМДА, а также ознакомил с предстоящими мероприятиями в рамках Совещания.
    М. Тлеуберди подчеркнул заинтересованность казахстанского председательства в продолжении работы по последовательной трансформации СВМДА в международную организацию. Он также обратил внимание на необходимость качественной подготовки и проведения 6-го Саммита СВМДА, который состоится 12-13 октября 2022 года в г.Нур-Султане. Обсуждены дальнейшие перспективы деятельности Делового совета, бизнес-форума, Молодежного совета и др.


    Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие в целях продвижения инициатив казахстанского председательства и повышения узнаваемости СВМДА на международной арене.


    Теги:
    СВМДА Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Мухтар Тлеуберди
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