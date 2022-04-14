Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обсудили в МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Исполнительный директор проинформировал о решениях Комитета старших должностных лиц и об итогах визитов в государства-члены СВМДА, а также ознакомил с предстоящими мероприятиями в рамках Совещания.

М. Тлеуберди подчеркнул заинтересованность казахстанского председательства в продолжении работы по последовательной трансформации СВМДА в международную организацию. Он также обратил внимание на необходимость качественной подготовки и проведения 6-го Саммита СВМДА, который состоится 12-13 октября 2022 года в г.Нур-Султане. Обсуждены дальнейшие перспективы деятельности Делового совета, бизнес-форума, Молодежного совета и др.

Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие в целях продвижения инициатив казахстанского председательства и повышения узнаваемости СВМДА на международной арене.