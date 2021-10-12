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    13:56, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА назвал Акан Рахметуллин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан как председатель СВМДА открыт для диалога. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Современные вызовы региональной безопасности, которые быстро адаптируются к современным условиям и технологиям, требуют многостороннего подхода к их решению и тесной координации между странами СВМДА», - сказал Акан Рахметуллин.

    В этом контексте, как отметил вице-министр, казахстанское председательство продолжит целенаправленную работу по дальнейшему укреплению потенциала СВМДА, его превращению в эффективную платформу для взаимосвязанного сотрудничества и диалога с целью совместного преодоления новых вызовов и угроз в Азии.

    «В заключение хочу отметить, что Казахстан как председатель СВМДА открыт для диалога по всем вопросам, связанным с деятельностью Форума, а также для обсуждения предложений и идей государств-членов по дальнейшему развитию СВМДА. Мы считаем, что эффективная архитектура безопасности в Азии может быть создана только совместными усилиями», - резюмировал Акан Рахметуллин.


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    Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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