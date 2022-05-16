16 Мая 2022 14:31

Приоритетные виды спорта будут развивать в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Особое внимание будет уделяться боксу, борьбе, тяжелой и легкой атлетике, плаванию, велоспорту, тхэквондо, дзюдо и еще нескольким видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев на встрече с журналистами сообщил, что необходимо развивать олимпийские виды спорта, но не все, а только приоритетные. По его словам, отечественные спортсмены лицензии на летние Олимпийские игры завоевывают по 15 видам спорта, из них только по 5-6 видам добиваются успеха.

«У нас есть более 170 видов спорта, но государство не может полностью все обеспечить. Почему бы нам не отобрать приоритетные виды спорта и работать с ними. Допустим, отобрали 20 видов спорта, составим для них программу, план развития, привлечем специалистов, включим научную группу и будем работать с ними точечно. Но это не значит, что остальные виды спорта останутся без внимания, их государство будет финансировать, но не полностью. Если возьмем зимние виды спорта, то там тоже самое. У нас 13 видов спорта развивается, а спортсмены получают лицензии на Олимпиаду по 5-6 видам», - сказал спикер.

Он отметил, что во всех регионах страны можно развивать фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт. Для этого нужно привлекать квалифицированных специалистов.

По его словам, рассматривается вопрос повышения заработной платы тренеров и развития инфраструктуры в регионах, аулах.

«Мы хотим, чтобы в регионах начинающие тренеры получали не 80 тыс. тенге, а 150-200 тыс., тогда они после учебы будут заниматься своим любимым делом и развивать спорт», - добавил С. Ергалиев.

Глава Комитета подчеркнул, что спорт необходимо развивать в аулах и сильные спортсмены живут в поселках.

Кроме того, спикер напомнил, что республиканский колледж спорта в Алматы будет реорганизован в академию - тренировочный центр. Он еще раз заверил, что никто из учеников и сотрудников колледжа не останется на улице, их будут распределять в другие организации.

«Мы хотим привлечь иностранных и квалифицированных специалистов, обменяться опытом. Если мы сделаем из академии научный, тренировочный и исследовательский центр, то это будет лучше», - сказал он.

По его словам, Казахстану нужны сильные пловцы, велогонщики.

«Велоспорт во всех регионах страны у нас развивается, но мы сейчас знаем только Алексея Луценко. Да, это командный вид спорта, но среди них должен быть свой эталон, свой лидер, который будет мотивировать остальных», - сказал он.

Директор республиканского колледжа спорта Ернар Ибраимов сообщил, что академия на начальном этапе будет работать по приоритетным видам спорта. Это бокс, тяжелая и легкая атлетика, тхэквондо, вольная и греко-римская борьба, плавание.

По его словам, для спортсменов академии будут созданы все необходимые условия. На территории учреждения появится большой спорткомплекс, гостиница на 250 человек. Здесь будут проживать и тренироваться сильнейшие, перспективные спортсмены со всего региона.

«В академию соберем тех ребят, которые есть в составе молодежной и взрослой сборной страны. Также возьмем ребят, занимавших призовые места в чемпионатах Казахстана. Плюс академии в том, что эти спортсмены ни о чем не думают, они будут только тренироваться и работать на результат. Там будут работать спортивные врачи, массажисты, а также усилим питание», - ответил Ернар Ибраимов.

Он сообщил, что сейчас разрабатываются уставы и положения академии, а ее официальное название станет известно чуть позже.