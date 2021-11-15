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Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин

15 Ноября 2021 15:55
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Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким направлениям в Казахстане будут развивать агропромышленный сектор, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Кабмина отметил, что Казахстан является одной из пяти стран мира с наибольшим потенциалом развития АПК.

«Но чтобы реализовать этот потенциал, конечно, необходимо провести большую работу. В первую очередь, мы, конечно, в условиях пандемии нацелены на решение задачи обеспечения продовольственной безопасности. Вторая задача, которая пред нами стоит, это развитие экспортного потенциала», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

Глава Кабмина добавил, что обозначенные задачи между собой связаны.

«Сегодня решая вопрос сдерживания цен, особенно, на социально-значимые товары, мы видим, что есть 29 позиций, которые имеют важное значение для населения Казахстана. Из них по 11 мы обеспечены на 100%, по 12 на 80%, а по шести позициям у нас в районе 50%, есть отдельные позиции ниже, по сахару, допустим», - пояснил Аскар Мамин.

Премьер также отметил, что нашей республике необходимо подтянуть такие направления как: мясо птицы, колбасные изделия, сахар, рыба, молочные изделия и яблоки.

«Вот шесть позиций. Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нам необходимо обеспечить как минимум 80% (обеспечения) по этим товарным позициям, тогда мы можем говорить о том, что Казахстан обеспечил себя продовольственной безопасностью. По каждому направлению у нас сегодня есть конкретный план», - резюмировал Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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