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    11:18, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Приоритетные направления работы Минздрава назвал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал приоритетные направления работы ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручениями Главы государства и учитывая вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения страны нами сформированы основные приоритеты деятельности министерства», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По словам министра, это:

    - усиление работы по повышению качества медицинского обслуживания населения в рамках ОСМС;

    - кардинальный пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи;

    - усиление транспортной медицины;

    - строительство крупных современных больниц, а также инфекционных стационаров во всех регионах;

    - обеспечение фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями жителей села;

    - повышение заработной платы медицинских работников;

    - формирование 10-летнего прогноза обеспечения медицинских организаций кадровыми ресурсами;

    - развитие медицинской и фармацевтической промышленности.


    Теги:
    Здравоохранение Главная Минздрав РК
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