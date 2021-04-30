Приоритетные направления работы Минздрава назвал Алексей Цой
«В соответствии с поручениями Главы государства и учитывая вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения страны нами сформированы основные приоритеты деятельности министерства», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.
По словам министра, это:
- усиление работы по повышению качества медицинского обслуживания населения в рамках ОСМС;
- кардинальный пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи;
- усиление транспортной медицины;
- строительство крупных современных больниц, а также инфекционных стационаров во всех регионах;
- обеспечение фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями жителей села;
- повышение заработной платы медицинских работников;
- формирование 10-летнего прогноза обеспечения медицинских организаций кадровыми ресурсами;
- развитие медицинской и фармацевтической промышленности.