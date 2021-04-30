Приоритетные направления работы Минздрава назвал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал приоритетные направления работы ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручениями Главы государства и учитывая вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения страны нами сформированы основные приоритеты деятельности министерства», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По словам министра, это:

- усиление работы по повышению качества медицинского обслуживания населения в рамках ОСМС;

- кардинальный пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи;

- усиление транспортной медицины;

- строительство крупных современных больниц, а также инфекционных стационаров во всех регионах;

- обеспечение фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями жителей села;

- повышение заработной платы медицинских работников;

- формирование 10-летнего прогноза обеспечения медицинских организаций кадровыми ресурсами;

- развитие медицинской и фармацевтической промышленности.