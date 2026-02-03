Приоритет Конституции над международными договорами закрепят в новой редакции Основного закона

По его словам, предлагаемые конституционные нормы не ставят под сомнение юридическую силу общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

— Мы с коллегами хорошо изучили предлагаемые проекты нормы и полагаем важным подчеркнуть, что проект новой Конституции не содержит положений, которые ставили бы под сомнение юридическую силу общепризнанных норм международного права и действующих международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Казахстан сохраняет приверженность принципу взаимности в отношениях с другими государствами, а также базовым универсальным международным договорам, включая договоры Организации Объединенных Наций в сфере прав человека, — отметил Мурат Абенов.

Он подчеркнул, что в проекте Конституции отсутствуют нормы, которые могли бы поставить под сомнение неотъемлемые права и свободы человека. Вместе с тем, в условиях нарастающей турбулентности международных отношений, усиления геополитических, экономических и правовых рисков принятие и исполнение международных обязательств, по его словам, должно сопровождаться более тщательной конституционно-правовой оценкой с точки зрения суверенитета, независимости и основ конституционного строя Республики Казахстан.

Особое внимание депутат уделил проблеме коллизий, возникающих из-за приоритета международных договоров над национальными законами в действующей редакции Конституции.

— В действующей редакции Конституции, была четвертая статья, которая допускала, что в случае юридических коллизий между законом и международным договором применению подлежат нормы международного договора. То есть приоритет был сразу, — пояснил он.

По его словам, такой механизм ограничивал возможности национального законодательства своевременно устранять выявленные противоречия и корректировать правовое регулирование. Кроме того, неточности или неясные обязательства, допущенные на стадии заключения международных договоров, в дальнейшем приобретали приоритет и не могли быть скорректированы путем принятия или изменения законов, что негативно сказывалось на устойчивости правовой системы.

— В проекте новой Конституции международные договоры сохраняют статус действующего права, однако только Конституция обладает высшей юридической силой без каких-либо дополнительных оговорок. Такая модель соответствует практике большинства государств, в которых международные договоры и Конституция находятся в четко разграниченной иерархии. И именно Конституция подлежит применению в случае коллизий, — подчеркнул Мурат Абенов.

Он отметил, что данный подход не направлен на ограничение международных обязательств, а напротив, служит дополнительной гарантией защиты прав и свобод граждан.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.