РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:31, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Принятые меры по сдерживанию цен не дали положительных результатов - Глава государства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил ускорить запуск национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию торговых сетей, установлению торговых надбавок не дали положительных результатов. Цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11%. Их вклад в общую инфляцию составил более 60%. Правительству следует выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что необходимо ускорить запуск национальной товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 24 оптово-распределительных центров.

    «Сегодня около 90% импорта зеленых овощей приходится на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с Россией ведется также через нашу территорию. В этой связи был инициирован проект Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», - добавил Президент. Глава государства отметил, что создание центра должно «обелить» товарные потоки, дать возможность бизнесу зарабатывать стабильно и легально, а государству пополнять бюджет.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Бизнес Цены и тарифы Главная Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!