Принятые меры по сдерживанию цен не дали положительных результатов - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил ускорить запуск национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию торговых сетей, установлению торговых надбавок не дали положительных результатов. Цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11%. Их вклад в общую инфляцию составил более 60%. Правительству следует выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что необходимо ускорить запуск национальной товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 24 оптово-распределительных центров.

«Сегодня около 90% импорта зеленых овощей приходится на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с Россией ведется также через нашу территорию. В этой связи был инициирован проект Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», - добавил Президент. Глава государства отметил, что создание центра должно «обелить» товарные потоки, дать возможность бизнесу зарабатывать стабильно и легально, а государству пополнять бюджет.





Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.