Принятые без согласования с обществом решения могут привести к ошибкам – Мурат Абенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решения, принятые без согласования с обществом, могут привести к ошибкам. Об этом заявил общественный деятель Мурат Абенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что в Послании Президента инициативы в направлении политических реформ подразумевали мнение общественности. Как известно, в последние годы этот вопрос часто поднимался гражданским обществом. Люди говорили, что политические реформы могут быть отложены. Но Президент ответил и на это. Сейчас, чтобы решить многие проблемы, нужно обязательно согласовывать решения с обществом. Решения, принятые без согласования с обществом, могут привести к ошибкам», - сказал Мурат Абенов на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского Альянса.

Более того, по его мнению, решения, принятые без согласования с обществом, не объединяют страну.

«Если чиновники будут принимать решения, сидя в своем кабинете, то в большинстве случаев они могут быть оспорены обществом. В этом смысле мы теряем время, средства, вынуждены вновь принимать решения. Поэтому Президент хорошо понимает всю необходимую в этом направлении работу. Еще в первом Послании 2019 года Глава государства обозначил этот вопрос. Однако, чтобы Правительство прислушивалось к голосу народа, должно быть общество, которое может высказаться. Поэтому нам важно эффективно использовать эти инициативы», - отметил общественник.

«Мы должны говорить об этом так, чтобы Правительство прислушивалось. Гражданский альянс стал не только площадкой для активистов, но и охватил авторитетных граждан, которые могли бы высказаться, понимать основные проблемы. Поэтому Гражданский альянс должен делать работу так, чтобы внести свой вклад, необходимый конкретному государству. Важно, чтобы мы были партнерами, чтобы мы могли работать вместе, а не критиковать власть со стороны», - заключил М. Абенов.