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Приняты меры для демонополизации строительного рынка – Минфин РК

9 Февраля 2023, 16:38
Приняты меры для демонополизации строительного рынка – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане приняты меры для демонополизации строительного рынка. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства о демонополизации строительного рынка приняты следующие меры. В случае привлечения несогласованных с заказчиком дополнительных подрядчиков предусмотрено дополнительное право заказчика на расторжение договора о государственных закупках. Пересмотрен показатель финансовой стабильности в части увеличения показателя доходов и фонда заработной платы по отдельным видам выполняемых работ и оказываемых услуг, и снижения доли показателя уплаченных налогов», – сказал Даурен Кенбеил.

Также, по его словам, внедрено подтверждение наличия материальных ресурсов свидетельством об аккредитации, сокращен критерий наличия опыта оказания услуг с 10 до 5 лет.

В своем докладе вице-министр также отметил, что по данным Всемирного банка, система электронных государственных закупок Казахстана является одной из лучших в мире.


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