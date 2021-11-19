Принято совместное заявление по итогам визита Председателя ПАСЕ Рика Демса в Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 19 ноября состоялся официальный визит Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рика Демса в Казахстан, в рамках которого он провёл встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикерами обеих палат Парламента, руководителями центральных государственных органов, а также с широким кругом представителей гражданского общества, работающих в сферах защиты прав человека и верховенства закона, передает МИА «Казинформ».
В ходе пребывания в Казахстане европейский парламентарий был всесторонне ознакомлен с проводимыми в стране преобразованиями, которым была дана высокая оценка.
По итогам визита было принято совместное заявление, текст которого приводится ниже:
Совместное заявление Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рика Демса и Главы делегации Парламента Республики Казахстан в ПАСЕ Аскара Шакирова
По случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан выражаем поздравления народу страны и поддерживаем его намерения в становлении демократически развитого государства.
Приветствуем проводимые Президентом Касым-Жомартом Токаевым демократические реформы, нацеленные на дальнейшее укрепление стабильного и устойчивого развития страны.
Отмечаем отмену Казахстаном смертной казни, присоединение ко Второму факультативному протоколу к Международной конвенции по гражданским и политическим правам и другим значимым международно-правовым инструментам.
Признавая важность продвижения верховенства права, поддерживаем усилия для присоединения Казахстана к ряду конвенций Совета Европы, включая в уголовной сфере.
Подчеркивая высокую эффективность межпарламентской дипломатии, выражаем заинтересованность в наращивании взаимовыгодного сотрудничества, расширении контактов и углублении доверительного диалога между Парламентом РК и депутатами ПАСЕ.
В данном контексте приветствуется готовность казахстанской стороны рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также участия в ПАСЕ в подходящем формате.
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