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Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии

6 Августа 2021 17:39
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Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

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6 августа 2021 года в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Республики Казахстан, Президент Кыргызской Республики, Президент Республики Таджикистан, Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан.

Главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания,

отмечая поступательный процесс развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений,

основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций и подтверждая свою твердую приверженность соблюдению общепризнанных норм международного права,

подчеркивая необходимость рассмотрения и решения актуальных вопросов развития Центральноазиатского региона посредством переговоров и консультаций на основе взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга,

отмечая готовность своих государств к открытому и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе,

исходя из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политику, устойчивое и стабильное развитие, торгово-экономическое и инвестиционно-финансовое, транспортно-коммуникационное, водно-энергетическое, информационно-технологическое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество,

отмечая, что совместные инициативы государств Центральной Азии в решении важных глобальных и региональных проблем имеют ощутимые результаты на мировой арене,

подчеркивая важность тесного партнерства государств региона в противодействии глобальным вызовам и угрозам, в том числе пандемии коронавирусной инфекции, а также совместного преодоления ее негативных последствий,

вновь подтверждая, что регулярные Консультативные встречи Глав государств Центральной Азии позволяют обсуждать и вносить предложения по актуальным вопросам, которые способствуют дальнейшему укреплению многостороннего межгосударственного сотрудничества в регионе,

заявляют о нижеследующем:

1. Главы государств отмечают, что нынешняя Консультативная встреча проходит в год 30-летия независимости государств Центральной Азии.

В этой связи, Стороны подчеркивают историческую значимость данного форума в деле дальнейшего укрепления и развития отношений между странами Центральной Азии.

2. Стороны подтверждают актуальность и необходимость комплексного развития многостороннего взаимодействия путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов в целях содействия мирному развитию, процветанию и стабильности всех государств Центральноазиатского региона.

3. Стороны отмечают, что Консультативная встреча в г. Туркменбаши позволила всесторонне рассмотреть перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития регионального взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности, в сферах торговли, экономики и инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства и продовольственной безопасности в вопросах промышленной кооперации, водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, туризма, науки, образования, культуры и гендерного равенства.

4. Главы государств отмечают важность использования потенциала своих стран в интересах формирования в регионе пространства для безопасного, устойчивого, широкого и открытого партнерства.

В этой связи, Стороны подчеркивают важность проведения консультаций и укрепления контактов и связей по линии министерств иностранных дел, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также постоянных представительств Центральноазиатских государств при ООН и других международных организациях.

5. Стороны считают, что в нынешнем, 2021 году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, необходимо активизировать консолидированную деятельность государств Центральной Азии на международной арене в целях достижения конкретных результатов в деле реализации широкомасштабных и долгосрочных стратегий, концепций и программ, принятых международным сообществом в лице Организации Объединенных Наций.

6. Главы государств подчеркнули, что в 2021 году отмечается 15-летняя годовщина со дня подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также 30-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

В этой связи, Президенты выразили готовность продолжать активное сотрудничество государств региона по реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и отметили необходимость активизации взаимодействия с другими безъядерными зонами с целью консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения.

7. Стороны подтверждают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в соседнем Афганистане. В этой связи, Стороны выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе.

В этой связи, Стороны поддерживают усилия всех заинтересованных государств и международных организаций, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, восстановление социально-экономической инфраструктуры страны и ее вовлечение в мирохозяйственные связи.

8. Стороны высказались за проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в качестве постоянно действующей консультативной платформы для рассмотрения актуальных вопросов развития региона на системной и регулярной основе.

9. Стороны считают первостепенной задачей обеспечение устойчивого развития региона Центральной Азии посредством дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, финансовой, энергетической, сельскохозяйственной, коммуникационной, социальной, экологической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион, стороны согласились использовать площадку Международного финансового центра «Астана» в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами.

10. Стороны признают важность усиления взаимодействия компетентных органов в области регулирования миграционных процессов между государствами Центральной Азии, а также необходимость обеспечения защиты прав и интересов трудящихся мигрантов, оказания им правовой, социальной, информационно-консультативной помощи.

11. Стороны отмечают важность наращивания взаимного товарооборота и необходимость дальнейшей выработки общих взаимовыгодных подходов к эффективному решению задачи по упрощению процедур торговли в регионе.

Стороны отмечают необходимость активизации работы по расширению сотрудничества между деловыми кругами и регионами государств Центральной Азии с целью увеличения взаимной торговли, реализации совместных экономических проектов, включая развитие торгово-производственных площадок на приграничных территориях, а также сети оптово-распределительных центров.

12. Стороны подчеркивают важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в транспортно-транзитной сфере в целях обеспечения свободного и беспрепятственного транзита товаров и грузов, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для авиационного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта, мультимодальных транспортных коридоров, международных многофункциональных центров логистики, торговли и туризма, внедрение инновационных, энергосберегающих и электронных технологий, упрощение трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала региона.

Стороны приложат максимальные усилия по совместному развитию международных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Стороны отметили необходимость ускорения создания регионального Совещания по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии, с учетом реализуемых и перспективных проектов по формированию выгодных международных транспортных коридоров с участием государств региона.

Стороны поддержали инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, под эгидой Организации Объединённых Наций.

Стороны намерены увеличить объемы взаимной торговли посредством создания региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров, повышения сотрудничества в продвижении цифровой экономики.

13. Стороны заявили о необходимости создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии в целях придания взаимному сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.

14. Стороны выражают намерение объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими центрами в целях поиска новых источников социального и экономического роста.

15. Стороны выступают за углубление сотрудничества в области образования, «научной дипломатии», в рамках форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов научно-педагогической и студенческой общественности и молодежи путём разработки региональной Программы межвузовских и научных обменов.

Стороны подчеркивают прогресс в развитии и использовании информационно-коммуникационных технологий, а также их растущее влияние на повседневную жизнь. Государства намерены объединить усилия в целях противостояния новым угрозам информационной безопасности с соблюдением принципов и норм международного права.

16. Все государства Центральной Азии отмечают необходимость укрепления регионального сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, рационального использования водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, сохранения ледников и рекультивации урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и программ, направленных на внедрение ресурсосберегающих и зеленых технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии.

В этих сферах Стороны готовы прилагать совместные усилия для совершенствования механизмов долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития в регионе.

Стороны отметили важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических вопросов в Центральной Азии, с учетом интересов всех стран региона.

Стороны подчеркивают важность достижения единого понимания и продвижения на площадке ООН международных и региональных инициатив, таких как принятие резолюций 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество - ключевой фактор в сохранении, восстановлении и устойчивом использовании биоразнообразия», «Конференция Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», «Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала», «Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане».

Учитывая негативное влияние глобального изменения климата на ледники в мире и, в частности, в Центральной Азии, Главы государств поддержали предложение Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и создании Международного фонда защиты ледников.

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также создание под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

17. Главы государств признали важность консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в регионе, в том числе в бассейне Аральского моря, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису и негативному воздействию изменения климата.

18. Стороны подчеркнули необходимость принятия согласованных мер, направленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, сохранение ледников деградации земель, увеличение площадей лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, в том числе наводнений, селевых потоков, засух, а также обеспечение чистой питьевой водой и другие.

Главы государств подчеркнули важность проводимых работ по совершенствовании организационной структуры и договорно-правовой базы Международного Фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии.

19. Сегодня, когда человечество столкнулось с новой глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции, государства Центральной Азии предпринимают комплексные меры по противодействию распространения этой инфекции.

Полностью соизмеряя свои шаги в этом направлении с деятельностью мирового сообщества, Стороны поддерживают важные международные инициативы в борьбе с коронавирусом.

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Республики Казахстан о создании под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждении специального многостороннего органа под эгидой ООН – Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН.

В этой связи, Стороны согласились активизировать взаимодействие по линии научной дипломатии, создать все необходимые условия для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях знаний.

В целях консолидации усилий государств Центральной Азии в деле противодействия распространению опасных инфекций, Стороны считают необходимым рассмотреть вопрос о создании регионального механизма по изучению природы происхождения вирусов и других инфекций, форм проявления заболеваний, вызываемых ими, методов лечения и профилактики инфекционных болезней.

20. В контексте необходимости повышения устойчивости продовольственных систем Стороны согласились поддерживать цепочки поставок и широко внедрять механизмы «зелёных коридоров» для продовольствия и товаров первой необходимости.

21. Стороны договорились развивать межкультурный диалог в интересах народов, живущих в Центральной Азии, и в духе Международного десятилетия сближения культур, провозглашённого ООН, сохранять и поощрять многообразие культур и межнациональную толерантность, сотрудничать и оказывать взаимную поддержку в области изучения и охраны этнополитики, материального и нематериального культурного и природного наследия региона, совершенствовать литературные связи, проводить международные фестивали, форумы и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального, театрального, изобразительного и ремесленного искусства, кинематографии, телерадиовещания, архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать прямые связи между гражданами, прежде всего молодежью, и туристические обмены.

В целях придания системного и регулярного характера взаимодействию в данном направлении Стороны договорились создать Форум культурного диалога Центральной Азии в качестве единой платформы культурно-гуманитарного обмена под названием «Центральная Азия: одно прошлое и одно будущее».

22. Учитывая важную роль спорта в укреплении дружбы между народами, Главы государств договорились продолжить развивать физическую культуру и спорт, поддерживать проведение международных спортивно-массовых мероприятий на территориях Сторон, поощрять сотрудничество между организациями и учреждениями физической культуры и спорта. Также отмечено о необходимости консолидации усилий по продвижению национальных видов спорта сторон на международную спортивную арену.

23. Главы государств отметили необходимость тесного взаимодействия в сфере туризма, в том числе в целях ускоренного восстановления данного сектора после пандемии и возобновления туристического обмена между странами региона.

Также Стороны согласились активизировать работу по созданию туристических зон и кластеров на трансграничных территориях, совместному продвижению турпродуктов и маршрутов в целях создания единого пространства в Центральной Азии.

Стороны выступают за тесное сотрудничество между органами государственного управления туризмом и туристическими компаниями, а также между другими организациями, участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Стороны будут и далее содействовать обмену информацией о развитии туристической деятельности, печатными материалами, фильмами, сотрудничать в проведении рекламных компаний, конференций и семинаров, организации выставок и ярмарок.

24. Главы государств поручили внешнеполитическим ведомствам завершить в ближайшее время работу по согласованию проекта Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы (по итогам Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии).

25. Главы государств, поручили внешнеполитическим ведомствам подготовить к подписанию на следующей Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

26. Президенты приняли решение об использовании Единого символа Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии и одобрили Положение о нем.

27. Президенты приняли решение об учреждении Почетного знака Глав государств Центральной Азии и одобрили Положение о Почетном знаке и его Описание.

28. Главы государств дали высокую оценку проводимым в г.Туркменбаши Форуму диалога женщин стран Центральной Азии, Экономическому форуму стран Центральной Азии, Международной выставке национальной продукции стран Центральной Азии, Международному фестивалю национальной кухни стран Центральной Азии и Торжественному концерту мастеров культуры и искусства стран Центральной Азии.

Главы государств поручили министрам иностранных дел подготовить предложения по срокам и месту проведения четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии и разработать повестку дня Консультативной встречи.

Консультативная встреча прошла в традиционно дружеской, теплой и доверительной атмосфере.

Главы государств выразили признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за гостеприимство и высокий уровень организации Консультативной встречи.

г. Туркменбаши, 6 августа 2021 года


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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Туркменистан  
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