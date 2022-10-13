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      Президент

    Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА

    13 Октября 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время VI саммита СВМДА государства-члены приняли ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках саммита были поданы документы для утверждения со стороны стран и государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    «Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

    Следующим принятым документом во время саммита является проект заявления лидеров СВМДА о сотрудничестве в области безопасности и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

    «Мы будем дальше придерживаться расширения нашего сотрудничества и обеспечения безопасности в использовании ИКТ с аналогичным фокусом в области развития безопасности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Также лидеры стран СВМДА приняли документ касательно создания фонда СВМДА.

    «Хочу поздравить вас с созданием данного документа СВМДА и специального механизма для идентификации и реализации проектов СВМДА и мобилизации добровольного фонда для будущих мероприятий нашей организации по имплементации проектов», - подчеркнул Глава государства.

    Вместе с тем принят план действий СВМДА по осуществлению резолюции ООН по контртерроризму.

    «Это огромный успех и очень важная веха в наших достижениях, которые являются результатами очень напряженной работы между всеми странами-членами с момента, когда было принято решение в сентябре 2012 года по созданию собственного плана действий СВМДА в качестве одного из высочайших приоритетов в области сотрудничества по борьбе с терроризмом», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.

    На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

    Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Видео Международная деятельность РК СВМДА
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