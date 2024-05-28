Принятие законов положительно скажется на вкладе науки в экономику страны - сенаторы

Законы, направленные на создание условий для развития науки и технологической политики, рассмотрели депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, передает агентство Kazinform.

На расширенном заседании было отмечено, что Закон «О науке и технологической политике» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля» направлены на создание благоприятных условий для развития науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, определение основных направлений и принципов развития науки, механизмов государственной поддержки субъектов научной и научно-технической деятельности.

Законами предусматриваются механизмы развития национальной научной системы, определяются субъекты научной деятельности, их права, закрепляется правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности.

Вместе с тем, парламентарии рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Задачей закона является создание благоприятных условий для развития науки и вовлечение в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы.

По словам сенаторов, принятие законов положительно скажется на вкладе науки в экономику страны и повысит конкурентоспособность научного потенциала.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить законы на рассмотрение на заседании Палаты.