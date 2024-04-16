Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева рассказала корреспонденту агентства Kazinform, что принятие и подписание Главой государства «Закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей» имеет очень важное значение для развития всего казахстанского общества.

Азиза Шужеева кратко объяснила предысторию, в 2017 году в стране была декриминализована ответственность за бытовое насилие, с 2019 года на протяжении 4 лет в обществе шли дискуссии относительно того, как общество должно бороться и противодействовать бытовому насилию. Бытовое насилие — социально-экономическая и социально-культурная проблема нашего общества, считает Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

По ее мнению, принятие закона всколыхнет общество и будет стимулировать нулевую терпимость к насилию. Принятие этого закона, как и любого другого, несет не только карательную, но и информационную и воспитательную функции.

— Касательно карательной функции принятого закона, хочу отметить, что очень серьезно ужесточены меры ответственности за преступления против малолетних, то есть введено пожизненное лишение свободы за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, тяжелые преступления против личности и половой неприкосновенности малолетних. Мы видим, что в принятом законе криминализировано умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, введена уголовная ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства. За указанные деяния, совершенные в отношении несовершеннолетних, предусмотрены большие сроки лишения свободы, — отметила Азиза Шужеева.

Она добавила, что за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами увеличены сроки лишения свободы. Ужесточено наказание за истязание путем увеличения максимального наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Также принятый закон направлен на усиление ответственности со стороны родителей за обеспечение безопасности детей.

Впервые на законодательном уровне созданы правовые основы функционирования контакт-центров «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также по созданию центров поддержки семьи.

— Сегодня мы должны инициировать масштабное обсуждение реализации этого закона. Чтобы каждый гражданин Казахстана знал, что государство не приемлет насилие в семье среди родных и близких. Это будет иметь сдерживающий и воспитательный фактор. Мы должны сказать «НЕТ» всем формам насилия и не проходить мимо этой проблемы. Принятие закона сейчас показывает уровень зрелости общества и непринятия насилия, — подытожила Азиза Шужеева.

Ранее Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».