Принятие президентского закона о земле поставит окончательную точку в вопросе продажи сельхозземель – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятие президентского закона о земле поставит окончательную точку в вопросе продажи и аренды сельхозземель иностранцами, вызывавшего острые дискуссии, что позволит прекратить споры и различные спекуляции по этой теме. Таким мнением поделился помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

«На пленарном заседании Мажилиса во втором чтении был принят президентский закон о земле, предусматривающий запрет на продажу и аренду земель сельхозназначения иностранным гражданам и предприятиям с иностранным участием.

Разработку данного закона Касым-Жомарт Токаев инициировал 25 февраля на V заседании Национального совета общественного доверия, поручив подготовить данный документ в порядке своей законодательной инициативы Президента.

А уже 12 марта законопроект специальным посланием Президента был внесен в Мажилис на рассмотрение. По данному законопроекту состоялось 3 заседания рабочей группы и 2 расширенных заседания Комитета по аграрным вопросам. 7 апреля документ в первом чтении был рассмотрен депутатами на пленарном заседание.

Сегодня законопроект был одобрен депутатами Мажилиса и теперь будет передан на рассмотрение в Сенат.

Таким образом, проект закона постепенно проходит все основные стадии рассмотрения. Принятие президентского закона о земле поставит окончательную точку в вопросе продажи и аренды сельхоз земель иностранцами, вызывавшего острые дискуссии, что позволит прекратить споры и различные спекуляции по этой теме», - написал Ерлан Карин.

Напомним, депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».