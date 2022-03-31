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Принять закон «О мелиорации» призывают депутаты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Марта 2022, 11:11
Принять закон «О мелиорации» призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость принятия Закона «О мелиорации» отметил сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Сената Мурат Бахтиярулы отметил необходимость принятия Закона «О мелиорации».

По его словам, этот закон должен конкретизировать ответственность госорганов и землепользователей за мелиорацию земель.

Ранее депутат предложил для усиления финансовой поддержки аграриев создать в Казахстане сельскохозяйственный банк.

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