Принять участие в велопробеге и забеге ко Дню Конституции призвали астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана с 28 по 30 августа пройдут соревнования по забегу и велопробегу. Желающие смогут принять участие в соревнованиях в любое свободное для них время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Особенность данных состязаний в том, что все участники должны будут использовать специальное приложение Strava. Кроме того, желающие смогут выполнить дистанции в указанные даты в любое удобное для них время, с 06:00 до 21:00. Выбор парка организаторы также оставили за участниками.

Условия проведения:

1. Зарегистрироваться в мобильном приложении Strava для отслеживания результатов.

2. Отправить на email-адрес sport.otdel.16@inbox.ru:

- ФИО;

- название аккаунта в программе Strava;

- адрес электронной почты.

3. Заранее подготовить маршрут, соблюдая все меры предосторожности: санитарные нормы и технику безопасности. Все участники несут ответственность за свое здоровье. Каждый самостоятельно выбирает дистанцию и время соревнования.

Категорически запрещается выезжать на проезжую часть улиц, проспектов города.

4. Не забыть включить на телефоне, часах или браслете программу Strava, чтобы зафиксировать результат.

5. После забега выложить у себя на странице в Instagram видеоотчет забега со своим результатом, а также отметить страницы @sport_nursultan @elordasport c хештегом вашей дистанции #онлайн5км, #онлайн10км, #онлайн15км, #онлайн25км.

«Учитываться в подведении итогов будут видео и результаты, выложенные в Instagram до 22 часов 30 августа по времени Нур-Султана. А также каждый участник по завершении дистанции должен предоставить результат на WhatsApp, где проходил регистрацию. Время каждого участника будет фиксироваться индивидуально», – говорится в распространенном сообщении управления физической культуры и спорта.

По итогам соревнований среди любителей и ветеранов будут определены победители, которых ждут специальные призы и медали. Все участники проходят регистрацию согласно предоставленным документам, то есть свидетельства о рождении, удостоверения личности.

Контакты для участников:

1. Любительский забег – WhatsApp

18 лет и старше, Едиль тел.: 8 775 947 22 79;

2. Ветеранский забег – WhatsApp

40 лет и старше, Думан тел.: 8747 619 15 55;

3. Любительский велопробег – WhatsApp

18 лет и старше, Нұрлы тел.: 8771 166 03 06;

4. Ветеранский велопробег – WhatsApp

40 лет и старше, Ерлан тел.: 8701 909 66 77.