Принять участие в сооружении газохимического комплекса в Атырау призвали производителей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел форум «Казахстанское содержание в проекте «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (фаза I – производство полипропилена)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было заявлено на форуме, в основных строительно-монтажных работах задействованы 42 субподрядные компании, из них 39 – казахстанские. На период строительства планируется привлечь казахстанских специалистов в 2019 году – 1600 человек, на пике строительства в мае-июле 2020 года свыше 2000 человек.

«Большая часть критически важного оборудования производится на заводах Германии, Бельгии, США, Японии, Италии, Южной Кореи, России, Казахстана - это 94% от общего количества оборудования с длительным сроком эксплуатации. Впервые в практике реализации крупного технологически сложного инвестиционного проекта заказ на критически важное оборудование - сплиттер пропана и пропилена, размещен в Казахстане. Уникальное по габаритам оборудование - самое крупное промышленное оборудование когда-либо строившееся в РК, изготавливается на атырауском заводе «Атыраунефтемаш». Доля казахстанских компаний в производстве основного оборудования составляет 35 единиц», - сообщили в пресс-службе ТОО «KPI».

Компания проводит целенаправленную работу по расширению казахстанского содержания в реализации проекта. Оказывает техническую и организационную поддержку отечественным производителям. Доля казахстанского содержания спрогнозирована по методике определения казахстанского содержания, для подтверждения которого в обязательном порядке необходимы сертификаты СТ-КZ. Результаты уже есть, о чем и шла речь на форуме.

«Планируется, что емкостное и теплообменное оборудование будет изготовлено в Актау и на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения. Казахстанскими компаниями будут осуществляться поставки металлических конструкций, стальных трубопроводов, полиэтиленовых труб, трубопроводной арматуры . Закуп части вспомогательного оборудования также будет осуществлен у казахстанских производителей. Впервые для столь технологически сложного объекта рассматривается возможность приобретения в РК оборудования КИПиА и телекоммуникационного оборудования: датчики температуры, давления, системы пожарной сигнализации и газотушения, оптоволоконный кабель», - рассказали в пресс-службе ТОО «KPI».

О том, как расширить ассортимент и географию поставок оборудования на строительные площадки газохимического комплекса и шел разговор на форуме.

Получение первой партии продукции – полипропилена, планируется в августе 2021 года.