17 Мая 2022 15:48

Принять участие в референдуме планируют 66,4% казахстанцев – КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций проходит экспертный круглый стол на тему «Референдум: конституционные права человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, Институтом с 9 по 12 мая проведен телефонный социологический опрос на предмет выявления отношения граждан Казахстана к конституционным реформам и референдуму.

«В опросе приняли участие 1 200 респондентов из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и 17 областей. Согласно данным нашего опроса, участвовать в референдуме намерены 66,4% респондентов. Напомню, что согласно законодательству, референдум считается состоявшимся при явке более 50% избирателей. А мы уже говорим о 66,4%. В целом, по данным опроса, 77% казахстанцев слышали о предстоящем общенациональном референдуме. Как показали результаты исследования КИСИ, инициативу Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проведении референдума поддерживают 76,4% казахстанцев. То есть, у подавляющего большинства казахстанцев есть понимание важности происходящих изменений», – сказал Е. Тукумов.

По его словам, 15,4% опрошенных не поддерживают идею референдума, и не определились с выбором 8,2%.

Директор КИСИ отметил, что, поскольку почти каждый десятый казахстанец не определился в выбором, перед экспертным сообществом стоит задача и дальше четко и ясно разъяснять смысл реформ, необходимость проведения референдума для строительства Нового Казахстана.