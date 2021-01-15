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Принять специальный закон об омбудсмене поручил Глава государства
15 Января 2021 11:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять специальный закон «Об омбудсмене» в ближайшее время поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«У нас имеется институт омбудсмена. Однако пока он не в полной мере демонстрирует свой потенциал. Поэтому в ближайшее время нам нужно принять специальный закон «Об омбудсмене», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания палат Парламента.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике.
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