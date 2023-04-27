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Принять системные шаги для изучения казахского языка всеми гражданами поручил Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 11:42
Принять системные шаги для изучения казахского языка всеми гражданами поручил Президент Фото: voxpopuli.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о важности изучения государственного языка всеми гражданами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами. Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

Между тем, по словам Главы государства, каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык.

«Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свои сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру. Упомянутые мною принципы «мы разные, но мы равные», «единство в многообразии» должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования», - добавил Президент.

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