Принять пакет мер по демонополизации строительного рынка поручил Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по демонополизации строительного рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прошу Правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, субсубподрядным компаниям, хорошо известны», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.
Ранее во время расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать рабочую группу для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года.
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