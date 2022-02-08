Принять пакет мер по демонополизации строительного рынка поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по демонополизации строительного рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу Правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, субсубподрядным компаниям, хорошо известны», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее во время расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать рабочую группу для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года.

