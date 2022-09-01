Принять новый Бюджетный кодекс поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый Бюджетный кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам предстоит запустить систему управления бюджетными рисками, охватывающую в том числе квазигоссектор. Мы начали передачу налоговых поступлений в регионы, данную работу нужно продолжить. Зарекомендовавший себя проект народного участия следует масштабировать в города районного значения и села. При этом, с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Для эффективной реализации обозначенных подходов необходимо принять новый Бюджетный кодекс», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу РК.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.



















