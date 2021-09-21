Принять меры по стабилизации цен на продовольствие поручили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На совещании под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова рассматривались вопросы стабилизации цен на продовольствие и осеннего сбора урожая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат сообщил, что в регионе ведется регулярный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, отдельно коснувшись цен на хлеб.

«В соответствии с трехсторонним меморандумом об удержании стабильных цен на социальный хлеб и муку 1 сорта, нашему региону выделено 16 000 тонн зерна. 10 000 тонн из этого количества доставлены в область через мукомольное предприятие ТОО «Карат». В рамках меморандума социальный хлеб реализуется по цене 90 тенге, а мука 1 сорта – по 145 тенге», - сообщил Амангельды Саламат.

Для обеспечения доступных цен на продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, им выделено 227 бесплатных торговых точек.

По словам А. Саламата, к настоящему времени заключено 207 меморандумов между предпринимателями, товаропроизводителями и крупными торговыми сетями в целях удержания стабильных цен на социально значимые продовольственные товары.

Что касается осеннего сбора урожая, по данным руководителя управления сельского хозяйства, из 9 469 гектаров общей площади посевных, в области на сегодня собран урожай на 6 292 гектарах, то есть 66,4%.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов акцентировал внимание на необходимости стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе путем увеличения количества еженедельно проводимых продовольственных ярмарок. Также глава региона поручил своевременно завершить сбор урожая.