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    13:52, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Принять меры  по повышению надежности электрической сети западного региона поручил Глава государства

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. Об этом Президент сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Устойчивое энергоснабжение региона. Успешное развитие области невозможно без решения этого вопроса. Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией», - сказал Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    Президент отметил, что пока в данном направлении есть проблемы.

    «Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. По моему поручению разрабатывается Схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. В целом, Правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.



    Теги:
    Атырауская область Президент Президент Казахстана Энергетика
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