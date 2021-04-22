Принять меры  по повышению надежности электрической сети западного региона поручил Глава государства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. Об этом Президент сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Устойчивое энергоснабжение региона. Успешное развитие области невозможно без решения этого вопроса. Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен электроэнергией», - сказал Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Президент отметил, что пока в данном направлении есть проблемы.

«Аварийные сбои в энергетических сетях привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. По моему поручению разрабатывается Схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. В целом, Правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.



