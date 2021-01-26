Принять меры по недопущению ажиотажа с ростом цен на жилье поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принять меры по недопущению ажиотажа с ростом цен на жилье поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на расширенном заседании Правительства, Глава государства отметил необходимость принятия мер по сдерживанию ажиотажа с ростом цен на жилье в связи с разрешением на использование части пенсионных накоплений

«Цены на недвижимость имеют тенденцию расти. Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками. Ограничивать спекулятивные операции на рынке», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



