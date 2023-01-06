Принять меры к безответственным подрядчикам намерен аким Актюбинской области

6 Января 2023, 18:50

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе реальное количество спецтехники подрядных организаций, оказывающих услуги по содержанию дорог, не соответствует заявленным в тендере. Принять меры в отношении безответственных подрядчиков намерен аким области. О вопросах отопительного сезона и зимнего содержания дорог говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее аким области Ералы Тугжанов поручил проверить наличие в подрядных организациях техники и рабочей силы. Проверка подтвердила, что реальное количество техники в ряде организаций не соответствует данным, заявленным при участии в конкурсе госзакупок. При этом состояние имеющейся в наличии спецтехники зачастую оставляет желать лучшего.

С начала января в Актобе выпала 1,5 месячная норма осадков. В целях оперативного вывоза снега с территории города аким области поручил привлечь к работам технику крупных производственных предприятий. Работе подрядных организаций, задействованных в зимнем содержании автодорог, была дана персональная оценка.

«В отношении безответственных подрядчиков будут приняты соответствующие меры. На следующий год условия участия в тендерах должны быть другими. Ни одна компания, допускающая халатное отношение к обязательствам, не должна привлекаться к работам, вся техника должна быть проверена до завершения конкурса», - поручил аким области.

Кроме того, Ералы Тугжанов поручил обеспечить вывоз снега с частных территорий, в том числе субъектов бизнеса. Перед мусоровывозящими организациями также поставлена задача по оперативному вывозу ТБО с контейнерных площадок города.

Также аким отметил неудовлетворительную работу со стороны управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также других уполномоченных госорганов по подготовке потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Так, лишь 17 процентов объектов в Актобе, в том числе многоквартирных домов, имеют паспорта готовности к отопительному сезону. Данный вопрос требует системного решения, отметил Ералы Тугжанов.

В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме. С 1 по 3 января по области зафиксировано 27 технологических нарушений на электрических сетях, еще 3 - на теплосетях в подвальных помещениях жилых домов. Все неполадки были оперативно устранены. Проблем с обеспечением углем населения и социальных объектов нет.