Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
24 Ноября 2021, 15:32
Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В век продовольственного бума мы сидим на золоте и своими руками отдаём его за бесценок более умным соседям, которые в отличие от наших чиновников просто умеют считать», - сказал мажилисмен Ерлан Барлыбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, сложившаяся в последние годы беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырьё перерабатывают и «снимают сливки» совершенно посторонние структуры из соседних стран.

На основании вышеизложенного, фракция Демпартии «Ақ жол» требует прекратить безразличное отношение к собственным ресурсам и следовать национальным интересам. В этих целях предлагается: принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК.


Мажилис   Промышленность   Экономика   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии