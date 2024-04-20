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    02:13, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Принц Гарри официально стал резидентом США

    принц Гарри
    Фото: royal.uk

    Принц Гарри, младший сын короля Карла III и пятый в очереди на британский престол, официально подтвердил, что теперь является резидентом США, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Туристическая компания, которой владеет герцог Сассекский, на этой неделе предоставила в госорганы Великобритании документы с указанием того, что он переехал и в теперь проживает в Соединённых Штатах «на постоянной основе». Ранее своим «домом» Гарри называл исключительно Британию.

    В этой связи встал вопрос о том, сможет ли он и дальше выполнять функции госсоветника британского монарха, поскольку по законодательству, это возможно лишь при постоянном проживании в стране.

    Кроме того, официальное признание США в качестве нового места жительства принца может свидетельствовать о его растущем отчуждении от Виндзоров, пишут журналисты, специализирующиеся на данной тематике.

    В 2020-м Гарри и его американская дена Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали сначала в Канаду, а затем в США. Они обосновались в Южной Калифорнии. Все последние годы пара неоднократно выступала с критикой в отношении британской монархии и её представителей.

    Так, в документальном многосерийном фильме на Netflix о чете и автобиографии принца «Запасной» в адрес Букенгемского дворца звучат обвинения в расизме, организации травли и многочисленных интригах.

    Теги:
    Великобритания Мировые новости США
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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