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Принимаются меры для обеспечения добровольного отказа от неиспользуемых земель – МСХ РК

25 Февраля 2022 16:30
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Принимаются меры для обеспечения добровольного отказа от неиспользуемых земель – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах для обеспечения добровольного отказа от неиспользуемых сельхозземель рассказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - Главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2015 года, в соответствии с Налоговым кодексом, базовые ставки земельного налога, на основании решения маслихатов, на неиспользуемые земли могли быть повышены, но не более чем в 10 раз. Повышенная базовая ставка начисляется органами государственных доходов с даты вручения инспекторами письменного предупреждения землепользователю. Зачастую с момента вручения предупреждения добровольно отказываются от неиспользуемого участка, чтобы не оплачивать повышенный налог на неиспользуемую землю. Между тем немало землепользователей, несмотря на повышенные налоги, не приступают к использованию земель и доводят вопрос до судебных разбирательств. С целью создания условий для экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель недобросовестными землепользователями, в декабре 2020 года были приняты поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие двукратное повышение ставки налога, с 10 до 20 раз, на неиспользуемую сельхозземлю», – сказал М. Темиржанов.

Также, по его словам, приняты меры для введения административной ответственности должностных лиц акиматов за непроведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков. В 2018 году были приняты законодательные поправки, обязывающие акиматы выставлять на торги участки, по которым поступают заявления на их предоставление в течение 90 дней с момента отказа в связи с необходимостью предоставления таких земель на торгах. При этом, в связи с отсутствием административной ответственности, акиматы зачастую не выполняли требования по выставлению земель на торги, либо выставляли с нарушениями сроков.

В этой связи разработан законопроект, предусматривающий внесение поправок в Административный кодекс, о наложении штрафов на должностных лиц акиматов за непроведение торгов или проведение с нарушением сроков.

М. Темиржанов отметил, что при Комитете создан экспертный совет для обсуждения предлагаемых законодательных новелл в сфере земельных отношений.

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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Земельный вопрос (законопроекты)  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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