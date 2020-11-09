Принимать такую работу мы не будем - Бердибек Сапарбаев о дворах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 163 дворовые площадки благоустроят в этом году в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в Таразе в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» выделены средства на благоустройство дворового пространства.

«Многие дворы изменились до неузнаваемости - обустроены парковки, установлены качели, беседки и скамейки. Однако некоторые подрядчики не укладываются в сроки или же бросили начатое дело на полпути. В микрорайонах «Талас», «Жайлау», «Самал» строители во дворах асфальт достелили не до конца, на детских площадках качели и другие конструкции оставили временно непригодными для использования. Всё это вызывает немало нареканий со стороны жителей», - отметили в ведомстве.

Жалобы горожан на нерадивых строителей выслушал глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе объезда по проблемным объектам.

«Для обеспечения комфорта и безопасности горожан за последние несколько месяцев проделана большая работа, - обратился к подрядчикам Бердибек Сапарбаев. - Но некоторые компании не рассчитали свои силы и теперь создают неудобства для жителей. У вас есть все условия, средства выделены немалые. Лишь для одного двора предусмотрено 11 миллионов тенге. Работы затягиваются неоправданно. Принимать такую работу мы не будем. Раз уж начали, надо довести дело до конца. В течение этой недели необходимо исправить все недочеты: аккуратно застелите асфальт, обустройте детские площадки, отремонтируйте скамейки и качели».

Проследить за этим должен аким города Тараза Айтказы Карабалаев.

Глава региона также поручил отремонтировать поливные арыки и очистить дворы от мусора. Он предупредил, что через неделю еще раз посетит эти же объекты.

Жительница микрорайона Жайлау Кундызай Асемкулова пожаловалась также на нерадивых автолюбителей. Они паркуют свои машины в неположенных местах. Бердибек Сапарбаев заверил, что участковый инспектор разберется с этой проблемой.

В микрорайоне Талас Бердибек Сапарбаев заглянул в коммунальный магазин. Жители отметили, что здесь цены ниже рыночных, но не все продукты завозят вовремя. Руководству АО «НК «СПК-Тараз» поручено проконтролировать этот вопрос, сообщает пресс-службы главы региона.