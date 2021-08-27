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Принципы получения хорошего урожая назвал аким СКО

27 Августа 2021 18:46
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Принципы получения хорошего урожая назвал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал механизацию, внесение удобрений и сортообновление основными принципами получения хорошего урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эффективность внесения минеральных удобрений очевидна. Это позволяет повышать урожайность до 3-4 ц/га. При затратах на приобретение удобрений выручка будет увеличена в четыре раза ежегодно, то есть на один тенге вложенных на минеральные удобрения получаем четыре тенге дохода», - заявил аким области на отчете перед депутатами маслихата.

По мнению К. Аксакалова, чтобы избежать потерь, аграрии должны сеять и убирать урожай в кратчайшие сроки. Это возможно только с высокопроизводительными посевными комплексами и комбайнами.

«Современные посевные комплексы в смену способны засевать до 90 га, тогда как мощность устаревших сеялок достигает лишь 30 га в смену. Современные комбайны в смену могут убирать урожай на площади 80 га, а старые комбайны только 20 га. У высокопроизводительных комбайнов потери урожая в три раза ниже, чем у старых аналогов», - сказал аким области.

Он добавил, что в посевной кампании участвуют 12,8 тысячи тракторов, из них 42% высокопроизводительные. На уборку выходят 3,8 тысячи современных комбайнов,
или 53 % от общего количества.

«Темпы обновления техники увеличиваются. В 2017 году обновили 1,9% техники, в 2018-м - 2,7%, в 2019-м - 3,1%, 2020-м – 4,2%. Этот показатель доведем до 6 % в год с открытием нового завода сельскохозяйственной техники Claas. Наши аграрии получат удешевленную технику, обновится парк морально устаревшей сельхозтехники, что положительно скажется на производительности труда и урожайности», - подчеркнул К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Урожай   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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